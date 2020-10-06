ترامب يغادر المستشفى إلى البيت الأبيض
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم بعد خروجه من مركز والتر ريد الطبي في ضاحية واشنطن حيث تلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي أعلنت إصابته به يوم الجمعة الماضي.
وذكرت فرانس برس أنه من المقرر أن يستكمل ترامب في البيت الأبيض علاجه من الفيروس الفتاك.
وكان ترامب أعلن قبيل خروجه من المستشفى أنه “سيستأنف قريباً” حملته الانتخابية التي اضطر لتعليقها إثر تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وفي تغريدة على تويتر نشرها بينما كان يستعد لمغادرة مركز والتر ريد الطبي كتب ترامب “سأعود إلى مسار الحملة قريباً”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي