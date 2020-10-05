آخر تحديث: 2020-10-06 02:59:57
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في ذكرى حرب تشرين التحريرية

التصنيفات: لقطة اليوم

محمد الشخ علي
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التصنيفات: لقطة اليوم

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