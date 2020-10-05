إلقاء القبض على تاجر مخدرات بريف دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على تاجر مخدرات بعد كمين محكم في بلدة جيرود بريف دمشق وعثر على مادة الهيرويين المخدر في منزله.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أنه في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها في محافظتي دمشق وريفها وبعد جمع المعلومات عن تاجر مخدرات في ريف دمشق يعتبر المورد الرئيسي لمادة الهيرويين المخدرة وتوجد لديه كمية من تلك المادة مخبأة في منزله تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من معرفة مكان وجود التاجر المذكور وقام بإلقاء القبض عليه بكمين محكم في بلدة جيرود بريف دمشق.

وأشار البيان إلى أن فرع مكافحة المخدرات عثر خلال تفتيش منزل التاجر المذكور على كمية واحد كيلوغرام من مادة الهيرويين المخدر وميزان الكتروني وبالتحقيق معه اعترف بحيازته وتعاطيه واتجاره بمادتي الهيرويين والحشيش المخدر وأنه يقوم بشراء الكيلو غرام الواحد من تلك المادة بمبلغ يتراوح بين 15 و 20 مليون ليرة سورية وبعد استلامها يعمل على طحنها وخلطها مع مادة الكافيين وحبوب “السيتامول” لزيادة كميتها.

وأوضح البيان أن التاجر المذكور يقوم بترويج المادة المخدرة عن طريق عدة أشخاص يعملون لديه وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه 137 إذاعة بحث وثلاث نشرات شرطية بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق تاجر المخدرات ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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