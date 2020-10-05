روسيا والولايات المتحدة وفرنسا تجدد الدعوة الى وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ

أدانت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا التصعيد الخطير وغير المسبوق في إقليم ناغورني قره باغ، مجددين الدعوة الى وقف إطلاق النار في الإقليم بأسرع وقت ممكن.

وجاء في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية روسيا وأمريكا وفرنسا سيرغي لافروف ومايك بومبيو وجان إيف لو دريان كممثلين عن الدول التي تترأس مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفق ما أورد موقع روسيا اليوم إن الهجمات الأخيرة التي يرجح أنها استهدفت المنشآت المدنية على طول خط التماس وداخل أراضي أذربيجان وأرمينيا خارج أراضي النزاع في ناغورني قره باغ والحدة غير المتكافئة لمثل هذه الهجمات تمثل تهديداً غير مقبول للاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان التصميم الصارم للدول الرؤساء لمجموعة مينسك على تنفيذ المهمة التي وضعت على عاتقها من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجتمع الدولي بدعم من باقي أعضاء المجموعة، مشيراً إلى أن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا سيواصلون زيادة العمل المشترك مع كلا الطرفين بشكل ممنهج وتدعوهما إلى تحمل الالتزامات باستئناف عملية التسوية بناء على المبادئ الأساسية الموجودة والوثائق الدولية ذات الصلة.

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