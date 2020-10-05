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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 18 صفر 1442 الموافق لـ 05 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الجعفري: دول غربية تمعن في مواقفها العدائية ضد سورية وتواصل التغطية على جرائم الإرهابيين واستخدامهم أسلحة كيميائية فيها
بوتين يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا ضرورة وقف المعارك في قره باغ
طيران الاحتلال يقصف مدينة رفح
روسيا والولايات المتحدة وفرنسا تجدد الدعوة الى وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ
بشور: حرب تشرين التحريرية شكلت نصراً للأمة العربية
لافروف: سنردُّ على أيِّ قيود تعيق وصول البضائع الروسية إلى أوروبا
عملية غش بطلها زيت (الصويا) والمتهم دوار الشمس في حماة
تسويق الحمضيات والتفاح في عهدة "السورية للتجارة"
دروس تشرين التحرير
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تؤثر في معنويات الشعب الإيراني