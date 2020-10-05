بشور: حرب تشرين التحريرية شكلت نصراً للأمة العربية

أكد الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان معن بشور أن حرب تشرين التحريرية كانت حرب المفاجآت للعدو الإسرائيلي على الجبهتين السورية والمصرية وشكلت نصراً للأمة العربية قاطبة.

وقال بشور في تصريح لمراسل سانا في بيروت بالذكرى السابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية المجيدة: إن حرب السادس من تشرين 1973 كانت حرب المفاجآت للعدو الإسرائيلي سواء على الجبهة السورية حيث جرى اقتحام خط آلون الشهير على يد بواسل الجيش العربي السوري كما نجحت الدفاعات الجوية السورية بإسقاط أكثر من 90 طائرة حربية للعدو الإسرائيلي في الأجواء السورية أو على الجبهة المصرية حيث جرى تحطيم خط بارليف المحصن ضد القنابل النووية.

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