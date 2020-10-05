لافروف: سنردُّ على أيِّ قيود تعيق وصول البضائع الروسية إلى أوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حال فرضت عليها قيود تعيق وصول البضائع الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله خلال لقائه مع أعضاء رابطة رجال الأعمال الأوروبيين في روسيا اليوم إن موسكو لن تترك دون رد أي قيود إضافية قد تفرض للحد من وصول البضائع الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية أعدت تقريراً يتضمن تحريفات كبيرة عن الاقتصاد الروسي بهدف إجراء تحقيقات في مجال الحماية التجارية.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن التقرير منحاز بشكل علني ويتضمن قيوداً إضافية على وصول البضائع الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هكذا قيود لن تبقى دون رد.

طباعة