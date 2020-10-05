مجلس الشعب: ملحمة السادس من تشرين عنوان بارز في مسيرة الصراع العربي الصهيوني ونصر عظيم حطم أسطورة العدو

أكد مجلس الشعب أن ملحمة السادس من تشرين تمثل عنواناً بارزاً في مسيرة الصراع العربي الصهيوني حقق فيها الجيش العربي السوري نصراً عظيماً وحطم أسطورة العدو الذي كان يدعي أنه لا يقهر.

وأشار المجلس في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية تلقت سانا نسخة منه إلى أن “ذكرى تشرين تمر على سورية اليوم وجيشنا البطل يعاود تحقيق الانتصارات تلو الانتصارات على قوى الشر والعدوان والتي تحاول منذ ما يزيد على تسع سنوات عبر حلفائها وعملائها وأدواتها في محاولات يائسة إخضاع وطننا متناسين أن سورية لم ولن تكون إلا أنموذجاً في الصمود ورمزاً للعزة والإباء ومثالاً يحتذي به كل الوطنيين والشرفاء”.

وأكد المجلس أن الانتصارات التي حققها ويحققها الجيش العربي السوري البطل على التنظيمات الإرهابية والتي استطاع من خلالها تحرير معظم أراضي وطننا الغالي من أيدي العصابات الإرهابية المجرمة ما هي إلى امتداد لنصر تشرين العظيم الذي يعد منارة لجماهير شعبنا الأبي بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

ولفت المجلس إلى أن الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية أنهى هيمنة وبلطجة العدو الصهيوني واستخفافه بقدرة العرب وقوتهم طيلة سنوات طويلة وأعاد للأمة العربية هيبتها وعزتها وكرامتها كما أعاد للشارع العربي ثقته التي كانت قد تزعزعت عقب عدوان حزيران 1967 ووجه أنظار واهتمام المجتمع الدولي إلى قضيتنا المركزية العادلة قضية فلسطين.

طباعة