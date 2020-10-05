الصحة: 45 إصابة جديدة بـ كورونا و13 حالة شفاء ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 13 حالة ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4411 شفيت منها 1168 وتوفيت 207 حالات.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الإثنين ٥ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١١ في ريف دمشق

١٠ في حلب

٨ في حمص

٦ في دمشق

٦ في درعا

٤ في اللاذقية

حالات الوفاة:

١ في درعا

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٤ في درعا

٣ في دمشق

٢ في حمص

٢ في حلب

٢ في اللاذقية

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