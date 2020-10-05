عملية غش بطلها زيت (الصويا) والمتهم دوار الشمس في حماة

مركزان الخليل

لم تخرج عملية الغش في مادة الزيت التي ضبطتها عناصر حماية المستهلك في حماة عن دائرة المضبوطات السابقة إلا أنها تميزت عنها بأسلوب الغش وطريقة الإخراج ووصولها إلى المستهلكين حيث تمكنت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماه بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة من ضبط مشغل كبير يغش بمادة الزيت..

وتعليقاً على هذه العملية قال زياد كوسا – مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة إن المشغل عبارة عن أربعة محلات كبيرة متصلة ببعضها البعض يقوم صاحب المشغل بتفريغ صفائح زيت الصويا زنة /16/ليتراً ضمن عبوات /1/لتر و /4/لترات ليبيعها على أنها زيت دوار الشمس.. في محاولة واضحة بالغش و تضليل المواطنين..

وأوضح أيضاً أن صاحب المشغل يقوم بوضع لصاقات وبيانات كاذبة على العبوات الصغيرة لماركات أخرى مثال: بونة .. و يونيت ..لإيهام المواطن على أنها زيت دوار الشمس ليستفيد من فارق السعر مع إضافة أسنسات ومنكهات وذلك استكمالاً لعملية الغش…

كما أوضح أنه تم أيضاً ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة و من البيانات المزورة.

وقدر كوسا الكميات المصادرة بأكثر من أربعة أطنان ونصف، مؤكداً أنه تم تنظيم الضبط التمويني ومصادرة المادة وتشميع المعمل بالشمع الأحمر وتوقيف المخالف لاستكمال التحقيق ومن ثم إحالته موجوداً للقضاء، مع استمرار أعمال الرقابة على المواد الغذائية وغيرها على مدار الساعة…

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