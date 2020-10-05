إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني اليوم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة “سي بي ان بي سي” نيوز الإخبارية عن ماكيناني قولها في تغريدة على صفحتها على تويتر “بعد أن كانت نتيجة فحوصاتي سلبية بشكل ثابت منذ يوم الخميس الماضي إلا أن نتيجة الاختبار الذي أجريته اليوم للكشف عن “كوفيد 19″ كانت إيجابية دون ظهور أي أعراض على حالتي”.

وأضافت “من خلال اختباري الإيجابي الأخير سأبدأ عملية الحجر الصحي وسأواصل العمل نيابة عن الشعب الأمريكي عن بعد” مشيرة إلى أن “الوحدة الطبية للبيت الأبيض لم تدرج أي صحفيين أو منتجين أو إعلاميين ضمن المخالطين القريبين”.

وكانت ماكيناني أدلت بتصريحات للصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي قبل ساعات من الكشف عن إصابة هوب هيكس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا فيما تم الكشف عن إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بعد ذلك بوقت قصير وتم الإعلان عن ذلك يوم الجمعة الماضي ليتم بعدها نقل ترامب إلى مشفى “والتر ريد” العسكري مع معاناته من صعوبات صحية.

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