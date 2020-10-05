وزير التعليم العالي: لا نتمسك (بالسنة التحضيرية) وممكن إلغاؤها

هناء غانم

تساؤلات عديدة تقدم بها أعضاء مجلس الشعب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي_ الدكتور بسام ابراهبم خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس، مطالبين بداية بتوسيع قاعدة التعليم والقيام بمشروعات لإحداث جامعات في مختلف المجالات والاختصاصات في المحافظات، وإحداث كليات تربية رياضية، ولماذا التأخير في رصد الاعتمادات المالية لاستكمال مباني الجامعات؟، والأهم لماذا لا يسمح للجامعات الخاصة بمنح درجة الماجستير والدكتوراة؟، وطالب الأعضاء بدعم مشفى تشرين وعدم حصر توريد الدواء بوزارة الصحة، وبضرورة سد النقص في الأجهزة للمشافي مع ضرورة ملء الشواغر في المهن الصحية والطبية وتوحيد المسابقات في وزارتي التعليم العالي والصحة.

ومن ناحية أخرى أكد الأعضاء على أهمية البحث العلمي، لكن لماذا يحتاج لسلسلة طويلة من الموافقات نأمل تسهيل الإجراءات في هذا المجال، إضافة إلى مشكلة التعليم المفتوح ،والمفارقة في الأجور حيث لا يتعدى أجر الدكتور في التعليم ٩٠ألفاً مقابل 600 ألف في الجامعات الخاصة عن حصة واحدة.

وتطرق بعض الأعضاء إلى المعاملة السيئة للطلاب من قبل الإداريين في بعض الجامعات، كذلك لا هوية حقيقية للجامعات الخاصة بعد مرور خمسة عشر عاما على انشائها وتحولها لمشاريع تجارية وملكيتها لرؤساء وزارة ووزراء سابقين.

بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي_ بسام ابراهيم كشف عن إعفاء عمداء ورؤساء أقسام في الجامعات نتيجة فساد مادي وإداري وأخلاقي عبر مجالس التأديب والمحاسبة، وأضاف اننا نعتمد على القانون وعلى الأدلة لمعالجة هذه الحالات.

ومن جهة أخرى قال الوزير رفعنا نسبة القبول في الجامعات الخاصة وصارت 200 درجة الحد الأدنى للطب ونستمر في مراقبة ومتابعة عملها وضبطنا المخالفات فيها ووضعنا شروطاً ومعايير للتعيين وخاصة لرئيس جامعة خاصة وأن لا يقل عن مرتبة عميد وفصل الملكية عن الادارة ومجلس الأمناء ومجالس الجامعات.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على وضع خارطة تعليمية للموقع الجغرافي ودراسة توسيع الاختصاصات و إحداث جامعات وعدم اقتصارها على اختصاص الطب والصيدلة، حيث هناك 23 جامعة وفيها 21 كلية طب وصيدلة وحصرها بهذه الاختصاصات غير مقبول.

وأشار ابراهيم إلى أنه يتم العمل على ترميم المنشآت الفنية والرياضية والتبادل الطلابي مع الدول الاخرى وتجديد السكن الجامعي وتنظيم ندوات لتعزيز الانتماء الوطني والسلوكي، كنا تعد الوزارة مشروع قانون الجودة والاعتمادية لتقييم جامعاتنا ومعاهدنا ومنح ستة أشهر مهلة لتحسين أوضاع هذه المنشأت التعليمية أو إغلاقها في حال لم تلتزم بمعايير وشروط الجودة التعليمية المطلوبة واعتماد مؤشرات كاملة للعملية التعليمية. مشيراً إلى أنه ونتيجة جائحة (كورونا) لا تتوفر الإمكانية للتعليم عن بعد في كل الجامعات والمدارس والمعاهد بسبب غياب المنصة الإلكترونية والتجهيزات والكوادر اللازمة عدا عن عدم استمرارية عمل شبكة الأنترنت مع ذلك استطاعت الوزارة تعويض الفاقد التعليمي وإجراء كافة الامتحانات والدورات التكميلية ودورات حاملي المواد.

وبخصوص االبحث العلمي قال الوزير: نفذ 60% من ملء استمارات البحث العلمي من قبل مختلف الجامعات السورية لاستكمال قاعدة البيانات والتركيز على البحوث التنموية والاقتصادية وتوسيعها للبحوث الاجتماعية والصناعية والتجارية. كما تم وضع خطة للبحث العلمي العام الماضي مع قواعد بيانات بحثية لتحديد الباحثين في سورية واعتماد المجلات العلمية البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراة كما ودرست الوزارة 40 مشروعاً بحثياً من إجمالي 369 من مشروعات البحوث التي عرضت على الوزارة ونظمت لها عقود بعد تحديد الكلف والمدد الزمنية لها مع كل الشروط الأخرى داعياً للتشاركية على هذا الصعيد.

وأضاف أن برنامج المشروع الإنمائي العالمي قد عرض على الوزارة دعماً بقيمة 10 الاف دولار للمشروع ضمن الفريق وقد فاز 40 مشروعاً متميزاً في الهندسات من أصل 372 مشروعاً استلمتها الوزارة ونسعى لتوسيع هذه المشروعات وهذا البرنامج ليشمل اختصاصات غير الهندسات.

وأضاف :الأهم أن لدينا حالياً 970 فرصة عمل لأعضاء الهيئة التدريسية لتعيينهم في مختلف الجامعات، نعتبر كل معيد مشروع هيئة تدريسية لترميم الهيئة وإلزام الجامعات الخاصة بتعيين المعيدين فيها وتم تعيين 480 عضو هيئة تدريسية السنة الماضية في الجامعات الحكومية.

ولم يخف الوزير ابراهيم أن الوزارة تفتقر لمرصد سوق عمل حقيقي وتسعى لإيجاد اختصاصات تتوافق مع سوق العمل ودراسة حاجات البلد مع غرف التجارة والصناعة وغيرها من النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.

وأشار إلى أن الوزارة لا تتمسك بنظام السنة التحضيرية وممكن إلغاؤها بعد تقييم هذا النظام.

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