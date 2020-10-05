استشهاد يمني وإصابة 12آخرين بخروقات لقوى العدوان السعودي بالحديدة

استشهد مواطن يمني وأصيب 12 آخرون بينهم نساء وأطفال بخروقات لقوى العدوان السعودي في محافظة الحديدة فيما شن الطيران 22 غارة على أربع محافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن قوى العدوان استهدفت بالمدفعية حي الربصة بمديرية الحوك ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأة مؤكداً إصابة سبعة مواطنين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال جراء استهداف حي سبعة يوليو بالقذائف المدفعية والصاروخية.

وأفاد المصدر بإصابة فتاة برصاص مرتزقة العدوان في منطقة دوم الهادي بمديرية التحيتا لافتاً إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 50 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة في مديرية حيس.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارات على جبل الملح في مديرية الصليف ومديريات مدغل في محافظة مأرب ورحبة وماهلية وحيران بمحافظة حجة واستهدف بأربع غارات مديرية خب والشعف بالجوف.

وتواصل قوى العدوان السعودي ومرتزقتها انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة والذي توصلت له الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018.

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