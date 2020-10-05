الاحتلال ارتكب 81 انتهاكاً بحق الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وارتكبت 81 انتهاكاً بحقهما خلال شهر أيلول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن تقرير الأوقاف الشهري حول انتهاكات الاحتلال بحق المسجدين الأقصى والإبراهيمي الصادر اليوم قوله إن قوات الاحتلال ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى أكثر من 24 مرة مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تصعد تنفيذ مخططاتها لتهويد الأقصى ومدينة القدس المحتلة حيث تمنع المصلين الفلسطينيين من الوصول للمسجد وتواصل اعتقال وإبعاد حراسه وموظفي الأوقاف كما تنشر قواتها بكثافة على مداخل القدس وفي البلدة القديمة.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة داخل الأقصى وعبثت بمحتوياته وسلمت إنذاراً بهدم مسجد القعقاع في بلدة سلوان جنوب الأقصى.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل بوجه المصلين الفلسطينيين ووفرت الحماية للمستوطنين خلال اقتحامه ومنعت رفع الآذان فيه 57 وقتاً كما منعت مدير عام أوقاف الخليل وعدداً من الموظفين من الدخول اليه.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب أن الاقتحامات الإسرائيلية اليومية للمسجد الأقصى المبارك وللحرم الإبراهيمي الشريف عدوان فاضح على الحريات الدينية للمسلمين الفلسطينيين وأماكن عبادتهم ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقفها مشدداً على أن اعتداءات الاحتلال لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم وإفشال كل مخططاته التهويدية.

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