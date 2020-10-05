برلماني مصري: سورية قادرة على إنجاز النصر على الإرهاب وداعميه

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه القضايا الكبرى هو تحويلها إلى ذكرى فحسب، سواء كانت هذه القضية انتصاراً أو هزيمةً، فكيف إن كان العنوان هو حرب تشرين، معركة العزة والفخر والشرف، الولاّدة أبداً لفكرة الرفض اللامشروط لوجود كيان غير شرعي... المزيد ←