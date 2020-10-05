نقل سوق الهال من (الحمدانية) إلى حي العامرية في حلب

حلب - محمد حنورة

قال رياض اللافي_ مدير الأملاك بمجلس مدينة حلب: بعد الانتهاء من بناء وتجهيز محلات تجار سوق (الهال) في الموقع الجديد للسوق بمنطقة العامرية المالكين والمستأجرين والذين دخلوا القرعة الأولى والثانية وعددها ١٧٥ محلاً وتجهيز السوق بدورات مياه ومنح رخص مولدتين لتغذية السوق بالإنارة ريثما يتم تأمين الكهرباء للمنطقة، وبناءً على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /٣٧٦/ لعام ٢٠٢٠.

تم إنذار التجار عن طريق لجنة سوق( الهال) بالانتقال إلى محلاتهم اعتباراً من اليوم الأثنين، كما تم تبليغ أصحاب البسطات في سوق الحمدانية والذين لا يملكون محلات (غير المخصصين بالقرعة) بالانتقال إلى الموقع المحدد لهم في منطقة الراموسة البقعة الواقعة بمحاذاة رحبة آليات مجلس المدينة من الجهة الشرقية، حيث تم تحديد مواقع مع أرقامها لأصحاب هذه البسطات في البقعة المذكورة وفق مخطط معد وبشكل منظم من قبل مديرية الأملاك ومصدق من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب، وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إجراء المزاد العلني لباقي المقاسم في السوق الجديد وعددها /١٣١/ مقسماً.

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