“الزرد” يمكن أن تصبح مفتاحاً لإعادة البصر لفاقدي البصر
أعلن علماء أمريكيون أن سمكة الزرد التي تتميز بوجود خطوط على جسمها يمكن أن تكون مفتاح علاج العمى لدى البشر.
وأظهر بحث نشرته صحيفة (ذا صن) البريطانية أن الأسماك يمكنها إعادة نمو أجزاء الجسم المفقودة أو التالفة بما في ذلك شبكية العين وهي نسيج حساس للضوء وهو أحد أكثر أسباب العمى شيوعاً تستطيع الزرد استعادته في غضون أسبوع فقط.
وقال البروفيسور جيمس باتون: إن مادة كيميائية في دماغ الأسماك تعمل على تحريك الخلايا التي تهاجر إلى الأعضاء التالفة.
ويأمل العلماء أن يصبح المرضى قادرين على (استعادة شبكية عين جديدة) مثل سمك الزرد.
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