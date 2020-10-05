امتحانات التعليم المفتوح تتواصل في (تشرين).. وشبح التأخير يخيم على الطلاب

اللاذقية _ رشا عيسى

لليوم الثاني على التوالي تتواصل امتحانات الدورة الفصلية الثانية للتعليم المفتوح للعام الدراسي ٢٠١٩_ ٢٠٢٠ في جامعة تشرين للبرامج الأربعة التي تتضمنها الجامعة، وسط قلق متزايد لدى الطلاب من عدم الوصول إلى الامتحانات في الوقت المحدد بسبب أزمة نقص البنزين التي تعاني منها المحافظة والازدحام الشديد الذي تشهده مراكز الكراجات خاصة بالنسبة للطلاب القاطنين في ريف المحافظة.

ويعاني الطلاب وخاصة القادمين من منطقة جبلة وريفها من مشكلة الانتظار الطويل لقدوم وسيلة مواصلات تقلهم إلى مدينة اللاذقية، واقع الحال الذي يضطرهم للانطلاق نحو الجامعة قبل ثلاثة ساعات أو أكثر كون الانتظار يكون طويلاً قبل التمكن من ركوب وسيلة نقل بسبب الازدحام على المواصلات.

لين القادمة من بيت عانا بريف جبلة اشتكت لـ(تشرين) من تعرضها للضغط الشديد خوفاً من الوصول بالوقت المناسب للجامعة، ما يجعلها تصل باكراً جداً لتنتظر في الجامعة ليحين موعد الامتحان، بينما أكد علاء القادم من عين شقاق بريف جبلة أنه كاد أن يفوته الامتحان الأحد الماضي بسبب انتظاره الطويل في القرية بانتظار سرفيس يقله إلى مدينة جبلة ليتجه منها إلى اللاذقية .

وأكد الدكتور معن ديوب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح لـ( تشرين) أنه يتم التعامل مع الحالات المتعددة للطلاب في ظروف الامتحانات وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية في الجامعة وتتم معالجة الحالات الخاصة حيث تكون تحت سقف هذه الأنظمة والقوانين .

وأوضح ديوب أنه لم ترد أي شكوى من اي نوع كانت حتى تاريخه، مؤكداً الاستعداد الكامل للتعامل مع أي طارئ أو أزمة تقلق الطلاب، مبيناً أن مستوى الأسئلة كان منطقياً وموضوعياً حتى الآن مع التشديد على تنفيذ الإجراءات كاملة التي صدرت عن وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة .وأشار ديوب إلى أن أعداد المتقدمين للإمتحانات من كل البرامج بلغ 15500 طالب وطالبة،حيث تستمر لغاية 5 تشرين الثاني القادم وتشمل برامج الترجمة في اللغة الإنكليزية – الترجمة في اللغة الفرنسية – المحاسبة – إدارة الأعمال – التمويل والمصارف – إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – الدراسات القانونية – رياض الأطفال، لافتاً إلى أنه لا يوجد نقص بأعداد المراقبين .

وحول سؤاله عن إمكانية افتتاح برامج جديدة في جامعة تشرين قال ديوب : نجري دراسات معمقة لافتتاح برامج جديدة بحيث تكون مرتبطة مباشرة بسوق العمل وتدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تنمية المجتمع وتؤمن للخريج فرص عمل لاحقاً، مضيفاً: لم يتم افتتاح برامج جديدة لهذا العام الدراسي والموضوع لا يزال قيد الدراسة.

طباعة