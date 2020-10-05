آخر تحديث: 2020-10-05 15:17:22
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من ملتقى أجراس للحب و السلام في حديقة تشرين بدمشق

التصنيفات: لقطة اليوم

عدسة: يوسف بدوي
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التصنيفات: لقطة اليوم

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