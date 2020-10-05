فوز عالمين أمريكيين وآخر بريطاني بجائزة نوبل للطب
فاز العالمان الأمريكيان هارفي ألتر وتشارلز رايس والعالم البريطاني مايكل هوتن بجائزة نوبل في الطب لهذا العام.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن لجنة جائزة نوبل قولها اليوم: إن العلماء الثلاثة فازوا بالجائزة العريقة لدورهم في اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي.
وكان العالمان الأمريكيان ويليام كايلن وغريج سيمنزا والبريطاني السير بيتر راتكليف فازوا بجائزة نوبل للطب لعام 2019 لاكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأوكسجين وتتكيف مع مستوياته.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي