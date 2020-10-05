تعسف إدارة ترامب ونزعتها العسكرية تحصد أرواح الأمريكيين

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

مع مواصلة وباء كورونا حصد الأرواح في جميع أنحاء الولايات المتحدة، نجد إدارة ترامب تستخدم الأموال المخصصة لمكافحة الفيروس في مساعدة الشركات العسكرية ومديريها التنفيذيين في تحقيق أرباح ضريبية بدلاً من توفير المعدات اللازمة لحماية الأمريكيين من الفيروس.

جاء هذا في مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” الذي أشار إلى أنه بات معلوماً الآن، على سبيل المثال، أنه في وقت مبكر من تفشي الوباء، كانت خدمة البريد الأمريكية قد خططت لتقديم خمسة أقنعة للوجه لكل أسرة أمريكية، ما كان من الممكن أن يجعل ارتداء القناع أمراً أكثر شيوعاً في وقت مبكر وربما ينقذ الكثير من الأرواح، لكن البيت الأبيض ألغى الخطة!.

وأوضح المقال أن إدارة ترامب استحوذت أيضاً على مليار دولار من أموال التحفيز التي كان من المفترض أن تخصص لصناعة الأقنعة وغيرها من المعدات الوقائية من الوباء بموجب قانون “المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مكافحة فيروس كورونا”، وأعطت معظمها لمصنعي الأسلحة.

ولفت المقال إلى أن الأموال المخصصة للبنتاغون بموجب القانون آنف الذكر كان من المفترض أن تساعد الموظفين العسكريين وعائلاتهم على النجاة من الوباء، مشيراً إلى أن مبلغ مليار دولار المعني تم منحه بموجب قانون خاص يسمح للبنتاغون بمطالبة الشركات بتصنيع السلع المطلوبة بشكل عاجل في حالة الطوارئ الوطنية، وكان الهدف، في هذه الحالة، هو التأكد من أن الشركات التي تنتج معدات الحماية الشخصية، مثل أقنعة (إن 95) وأجهزة التهوية وغيرها، تبذل كل ما في وسعها.

وقال المقال: لكن معظم هذه الأموال لم تذهب لصنع معدات الوقاية الشخصية على الإطلاق، بل منحتها وزارة الدفاع للشركات التي تصنع المحركات النفاثة وأجهزة التحكم في طيران الطائرات من دون طيار والزي الرسمي للجيش، كما تم توزيع ثلثيها ضمن عقود كبيرة تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار لكل منها.

وتابع المقال: يأتي هذا في وقت يقترب فيه الإنفاق العسكري الأمريكي بالفعل من أعلى مستوياته على الإطلاق، فوفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” فإن مقاولي الدفاع الرئيسيين مثل “لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس ونورثروب غرومان”، ظلوا في وضع جيد مالياً على الرغم من بعض الاضطرابات المرتبطة بالوباء، واستمروا في دفع أرباح الأسهم للمستثمرين.

وأكد المقال أن الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات يعتبرون في الواقع من بين المديرين التنفيذيين الأعلى أجراً في البلاد، ففي العام الماضي، جنى الرئيس التنفيذي لشركة “جنرال ديناميكس” 18 مليون دولار، وحققت شركة “نورثروب جرومان” 20 مليون دولار، بينما حققت شركة “لوكهيد مارتن” نحو 31 مليون دولار.

وبين المقال أنه كان يمكن لمليار دولار إضافية أن تحدث فرقاً كبيراً في الحرب ضد فيروس كورونا، بما في ذلك تمويل ما يقرب من 28 مليون اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس أو شراء أكثر من 294 مليون قناع تنفس (إن 95).

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