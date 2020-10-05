الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري

تشرين-تقرير:

في انتهاك فاضح للقانون الدولي، تواصل الولايات المتحدة بشكل متكرر سرقة النفط السوري من آبار النفط التي تحتلها في الجزيرة السورية لتهريبه وبيعه في الخارج لتحرم السوريين منه، وتضييق الخناق عليهم، في “عقاب” جماعي يضاف إلى الحصار الاقتصادي الوحشي الذي تفرضه ظلماً وعدواناً على سورية.

فقد أخرج الاحتلال الأمريكي يوم الجمعة الماضي قافلة جديدة من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الأراضي السورية باتجاه قواعده في الأراضي العراقية، وذلك بالتزامن مع إخراجه عشرات الآليات التابعة له من ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية.

ونقلت “سانا” عن مصادر محلية تأكيدها أن رتلاً من 6 صهاريج ضخمة للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي يحتلها في الجزيرة السورية غادرت مساء الجمعة الماضي محافظة الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بمنطقة اليعربية بريف المدينة الشرقي.

وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال الأمريكي بإخراج 45 آلية عسكرية بتغطية من الطيران الحربي من قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بهدف سرقتها، وأدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى محيط آبار النفط.

وفي العشرين من أيلول الماضي، سرقت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وقالت مصادر أهلية في الحسكة آنذاك: القافلة مؤلفة من 30 صهريجاً وناقلة محملة بالنفط المسروق دخلت الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة الشرقي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدق أواخر العام 2019 على خطة لسحب قواته المحتلة لأراض سورية، إلا أنه قرر لاحقاً نتيجة ضغط من أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق سورية.

ويصر ترامب على سرقة النفط السوري بشتى الوسائل تنفيذاً لتصريحاته التي أطلقها في عدة أوقات من العام الماضي غير آبه بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها.

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد أفاد بأن متزعم “قسد” مظلوم عبدي وقع “اتفاقاً” مع شركة نفط أميركية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سورية.

وكشف غراهام، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بحضور وزير الخارجية مايكل بومبيو، أن مظلوم عبدي أبلغه أنه وقع “اتفاقاً” مع شركة نفط أميركية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سورية.

وأعرب بومبيو عن دعم إدارته لهذا التوجه، وقال: “إن الاتفاق أخذ وقتاً أكثر مما كان متوقعاً”،مضيفاً: “نحن في إطار تطبيقه الآن”.

أمريكا بتوقيعها اتفاقية مع طرف لا يملك الأرض وليس له أي صلاحية للتوقيع على الاتفاقيات الدولية تكون قد خرقت كافة القوانين المتعلقة بسيادة الدول على كافة أراضيها. وهي تعتبر باطلة بموجب كافة القوانين الدولية.

فأمريكا تريد “شرعنة” احتلالها للأراضي السورية عبر “اتفاقية” لا محل لها من الإعراب.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أدانت آنذاك، الاتفاق الموقع بين “قسد” وشركة نفط أمريكية برعاية ودعم الإدارة الأمريكية. وقالت في بيان: “هذا الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري”.

واعتبرت الوزارة هذا “الاتفاق” باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له وحذرت مجدداً من أن مثل هذه الأفعال الخسيسة تعبر عن نمط ونهج هذه الميليشيات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الأمريكان.

واعتمد ترامب على هذه “الاتفاقية” كتغطية وساتر لاحتلاله مناطق منابع النفط السورية مستغلاً صمت المجتمع الدولي والأممي لتحقيق أحلامه بعودة الاستعمار والاستيلاء عنوة على الثروة النفطية في شرق سورية مستغلاً عملاءه على الأرض هناك.

وقد عبر ترامب علانية عن نياته في احتلال منابع النفط والغاز السوري وسرقته في أكثر من مناسبة من دون أي اعتراض أو استنكار أو شجب من المجتمع الدولي. وهذه أبرز تصريحات ترامب الاستعمارية والدعوة إلى احتلال ثروات بلد ذي سيادة.

فقد أعلن بتاريخ 6 تشرين الأول 2019، أنّ “عدداً قليلاً من الجنود” الأميركيين سيبقون في سورية في المناطق حيث يوجد النفط.

وأعلن، أن بلاده “ستأخذ حصتها” من النفط السوري، وذلك بعد زعمه “انتهاء القوات الأمريكية من محاربة تنظيم داعش”.

وقال ترامب، في 27 تشرين الأول، 2019: “لا ننوي البقاء بين تركيا وسورية للأبد.. نريد تأمين النفط ومن المحتمل أن نقاتل في حال اقترب أحد وحاول أخذه، هناك كميات مهولة من النفط، ومن المهم أن نؤمّن عليه”.

وفي تاريخ تشرين الثاني 2019 قال مسؤولون أميركيون: إن ترامب وافق على مهمة عسكرية موسعة “لتأمين حقول النفط” في جميع أنحاء شرق سورية.

ونقلت الـ”بي بي سي نيوز” بتاريخ 21 تشرين الثاني 2019 عن ترامب بأنه يتوقع أن تجني بلاده ملايين الدولارات شهرياً من عائدات النفط في سورية طالما بقيت القوات الأمريكية هناك.

وقالت روسيا: إن هذا “لصوصية دولية”.

هذه الغطرسة الأمريكية التي تتحدى الإرادة الدولية،هي نهج لا يمارسه سوى اللصوص، وبالتالي فإن ترامب يتصرف كالطاغية وديكتاتور عصره ويريد أن يرجع بالتاريخ إلى عهد الملكية والاستعمار فيحتل البلاد التي يريدها لنهب ثرواتها مستغلاً الصمت الدولي والأممي على هذه الغطرسة التي لا مثيل لها في التاريخ الحديث.

فترامب يفرض “قانون القوة” ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وثرواتها.

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