إغلاق /5/ محال تجارية واحالة ٥ مخالفين للقضاء في دير الزور

دير الزور - غسان إدواره

نظمت دوريات حماية المستهلك من خلال مراقبتها للأسواق والأفران في دير الزور /40/ ضبطاً تموينيا خلال شهر أيلول. وأشار بسام الهزاع- مدير فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة إلى أن المخالفات شملت الإتجار بالخبز التمويني وحيازة مواد مخالفة للمواصفات وسوء إنتاج الخبز ونقص بوزن ربطات الخبز وعدم التقيد بمواعيد عمل المخابز واستخدام الخبز التمويني في المطاعم والامتناع عن البيع وعدم إبراز فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة مواد منتهية الصلاحية وحيازة دقيق تمويني ورفض استلام محروقات ونقص بوزن أكياس الدقيق التمويني واستخدام كريم ثوم مصنع يدوياً .

كما أشار إلى قيام دوريات حماية المستهلك بإغلاقات إدارية لمحال تجارية مخالفة بلغ عددها /5/ محال تجارية مخالفة وتمت إحالة /5/ مخالفين للقضاء المختص من جراء ارتكابهم مخالفات متنوعة.

وأضاف الهزاع: تمت مصادرة /6/ أكياس دقيق تمويني مهربة من فرن خالد بن الوليد بحي القصور وإحالة المهربين وعددهم اثنان إلى القضاء المختص موجوداً, كما أشار إلى ورود /7/ شكاوى للمديرية من قبل المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين , مبيناً أن كل المواد الغذائية وغير الغذائية متوفرة في الأسواق لتأمين احتياجات المواطنين.

أما بالنسبة للأسعار فقال الهزاع: هناك ارتفاع في أسعار الفروج والبيض لكونه يتم استيراده من خارج المحافظة, أما اللحوم فأسعارها في الأساس مرتفعة, و يوجد ارتفاع في أسعار بعض الخضراوات والفواكه, كما يوجد ارتفاع في أسعار الزيوت والسمون والمواد الغذائية وغير الغذائية.

اما بالنسبة للصعوبات فقد أشار الهزاع إلى أن المديرية تعاني قلة الكادر الرقابي بالإضافة إلى قلة الآليات وعدم وجود أجهزة مخبرية وتحتاج لأجهزة تحليل دقيق ومحروقات وزيوت.

وأكد أن الرقابة التموينية على الأسواق والأفران مستمرة رغم قلة الكادر الرقابي لمنع ارتكاب أي مخالفات بحق المواطنين وطالب المواطنين بضرورة الاتصال على رقم الشكاوى الموجود في المديرية لمتابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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