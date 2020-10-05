الحرارة أعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً في المناطق الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 31/20 32/20 32/20 القنيطرة 29/17 30/17 30/17 درعا 30/20 31/20 31/20 السويداء 27/17 28/17 28/17 حمص 31/18 32/18 32/18 حماة 33/19 34/19 34/19 الحسكة 35/18 35/18 35/18 اللاذقية 30/21 31/21 31/21 طرطوس 31/22 32/22 32/22 حلب 32/17 32/17 32/17 ادلب 31/19 31/19 31/19 دير الزور 35/21 35/21 35/21 الرقة 34/22 34/22 34/22

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