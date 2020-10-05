دراسة: هيدروكسي كلوروكين لا يوقف انتشار كورونا بين الكوادر الصحية

كشفت دراسة جديدة أن عقار مكافحة الملاريا هيدروكسي كلوروكين لا يوقف انتشار كوفيد19 بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن باحثين من جامعة بنسلفانيا وجدوا خلال الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة جاما انترنال الطبية خلال فحصهم 132 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بدوام كامل تعرضوا للفيروس بين الـ 9 نيسان والـ 13 من حزيران أن المشاركين الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكين ليسوا أفضل حالا من أولئك الذين تناولوا دواء وهميا.

وبينت الدراسة أن ما يقرب من نصف المشاركين أعطوا جرعة 600 ملغ من هيدروكسي كلوروكين يوميا لمدة ثمانية أسابيع بينما أعطي الآخرون علاجا وهميا.

ومن بين 64 مشاركا تناولوا الدواء وجد الباحثون أن 4 منهم ثبتت إصابتهم بـ كوفيد19 وهو نفس عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من بين 61 عاملا لم يتناولوه.

وأشارت الدراسة إلى أن ستة أعراض فيروسية ظهرت على 8 مشاركين ممن أصيبوا بالفيروس ولم ينقل أي منهم إلى المستشفى وتعافوا جميعا من المرض.

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