استطلاع: بايدن يتقدم بفارق كبير على ترامب

كشف أحدث استطلاع للرأي في الولايات المتحدة عن تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن بأكبر فارق خلال شهر بعد الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

ووفق استطلاع لرويترز ابسوس نشرت نتائجه أمس فإن نسبة 51 بالمئة من المشاركين فيه قالوا إنهم يؤيدون بايدن مقابل نسبة 41 بالمئة يؤيدون ترامب بينما أوضح أربعة بالمئة من المشاركين أنهم سيختارون مرشحا ثالثا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري على مستوى البلاد يومي الثاني والثالث من الشهر الجاري أن معظم الأميركيين يرون أنه كان بمقدور ترامب تفادي انتشار الوباء لو تعامل معه بجدية أكبر كما أشار إلى ضعف التأييد لترامب خارج قاعدة داعميه الأساسية.

وقالت كيت بيدينجفيلد نائب مدير حملة بايدن الانتخابية إن الأخير سيواصل التركيز على هذا الأمر خلال الأيام الباقية من الحملة الانتخابية باعتباره “الأكثر قدرة على إخراج البلاد من هذه الأزمة”.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا بتسجيلها 214065 حالة وفاة من أصل 7590218 إصابة وفق إحصاء نشر ليلة السبت الماضي.

طباعة