أكثر من ألف إصابة جديدة وثماني حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان
سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في استمرار لتسارع تفشي الوباء في البلاد.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنها رصدت 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 44482 حالة.
وأوضحت أنه تم تسجيل 998 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية و4 حالات بين الوافدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 406.
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