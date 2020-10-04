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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 17 صفر 1442 الموافق لـ 05 تشرين الأول 2020
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الأخبار
لافروف: ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار في قره باغ وتسوية النزاع سياسياً
مستشار الصحة السابق بالبيت الأبيض: حالة ترامب أسوأ بكثير مما يتم الإعلان عنه
استشهاد مواطن يمني بنيران مرتزقة العدوان السعودي في الحديدة
وزير الطاقة الإيراني: خطط لزيادة قدرة البلاد من الطاقة النووية
عودة عشرات الأسر المهجرة إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب بريف دير الزور
مركز توثيق فلسطيني: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة واعتقال 380 آخرين جراء انتهاكات الاحتلال الشهر المنصرم
بعد عودة الإقراض.. هل سيرتفع الدولار..؟
إغلاق ثلاثة معامل بسبب الغش بالمواد الغذائية بريف دمشق
الأوقاف الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمام مجلس الشعب