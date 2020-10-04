الصحة: 37 إصابة جديدة بـ كورونا و12 حالة شفاء ووفاة حالة واحدة
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 12 حالة ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4366 شفيت منها 1155 وتوفيت 205 حالات.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٤ تشرين الأول ٢٠٢٠:
الإصابات:
١٧ في حلب
١٠ في دمشق
٤ في اللاذقية
٢ في حمص
٢ في القنيطرة
٢ في حماة
حالة وفاة واحدة في القنيطرة
حالات الشفاء:
٣ في حمص
٣ في حلب
٢ في حماة
٢ في الرقة
٢ في دمشق
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