إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في بيت أمر
أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات منهم بجروح وحالات اختناق.
وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق أمس جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي