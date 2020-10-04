لافروف: ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار في قره باغ وتسوية النزاع سياسياً

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ في أسرع وقت ممكن والعودة الى التسوية السياسية للوضع في الاقليم.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف ركز خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني زوغراب مناتساكانيان اليوم على القضايا المتعلقة بإيجاد مخرج من الوضع الذي تشكل في منطقة نزاع ناغورني قره باغ.

وأعرب الجانب الروسي عن قلقه من زيادة عدد الضحايا بين السكان المدنيين، مشيراً إلى ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وأكد لافروف استعداد روسيا للإسهام في إعادة طرفي عملية التسوية في ناغورني قره باغ إلى الإطار السياسي الدبلوماسي تحت رعاية رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتوافق مع البيان المشترك الصادر عن رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وشهدت الأوضاع في اقليم ناغورني قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئا منذ يوم الأحد الماضي في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الأرميني والاذربيجاني الاتهامات حول أسباب التصعيد.

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