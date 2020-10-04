مصادرة أوانٍ زجاجية أثرية معدة للتهريب في حمص

في عملية نوعية قام بها عناصر الأمن الجنائي في حمص تم استرداد كمية من القطع الأثرية (زجاج أثري) تم تسليمها لمديرية آثار حمص بعد مصادرتها في قرية الغنطو التابعة للريف الشمالي من المحافظة، وكانت القطع معدة للتهربب في واحدة من السرقات الممنهجة للآثار من قبل عدد من المهربين والتجار ممن باعوا وطنهم وضمائرهم مقابل حفنة من المال.

وفي تصريح للمهندس حسام حاميش مدير آثار حمص قال: إن القطع فريدة من نوعها، وإن الزجاج يعود الى الفترة البيزنطية، بعضها أوانٍ زجاجية كاملة مختلفة الأشكال والأحجام مصنوعة من الزجاج الرقيق جدأ تعود للفترة البيزنطية، ما يدل على براعة تصنيعها في ذلك الزمن، وأشار إلى أن البعض منها مدامع تدفن مع الموتى وأخرى لاستخدامات طبية وثلاثة أسرجة للإضاءة أثرية، كما يوجد بعض القطع المزيفة وهي غير أثرية.

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