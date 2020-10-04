مستشار الصحة السابق بالبيت الأبيض: حالة ترامب أسوأ بكثير مما يتم الإعلان عنه

كشف الدكتور ايزيكيل إيمانويل المستشار السابق للسياسة الصحية في البيت الأبيض اليوم أن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسوأ بكثير مما يتم الإعلان عنه وذلك إثر إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وما تلا ذلك من تصريحات متناقضة من البيت الأبيض بشأن صحته.

وقال إيمانويل لشبكة “سي ان ان” الإخبارية “: طوال الوقت يقللون من حدة مرض ترامب بالقول إنه يستريح عندما كان في الواقع محموماً ومتعباً ونسبة الأوكسجين في دمه تنخفض ما اضطرهم إلى وضعه على جهاز الأوكسجين، مشيراً إلى أن العلاجات التي يتناولها ترامب توحي أيضاً بالقلق إزاء حالته.

وكان شون كونلي الطبيب الخاص لترامب أشار إلى أن الرئيس أحرز تقدماً كبيراً منذ تشخيص إصابته بالفيروس ولكنه لم يخرج بعد من مرحلة الخطر فيما أعلن مصدر مطلع على وضع ترامب الصحي أن الوظائف الحيوية للرئيس خلال الساعات الـ 24 الماضية كانت مثيرة جداً للقلق وستكون الساعات الـ 48 القادمة حاسمة على مستوى الرعاية المقدمة له وأنه ليس هناك مسار واضح نحو التعافي التام.

وأعلن أول أمس عن إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد ليتم بعدها نقله إلى مشفى “والتر ريد” العسكري مع معاناته من صعوبات صحية.

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