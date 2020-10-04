بدء التسجيل لاختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة بدير الزور

دير الزور- عثمان الخلف

بدأت صباح اليوم الأحد عمليات تسجيل الطلاب ممن يحق لهم التقدم لاختبار الترشيح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة .

رئيس دائرة الامتحانات بتربية دير الزور “محمود عبد العزيز” بيّن لـ” تشرين ” أن التسجيل بدأ ضمن شروط شملت من تجاوز عمره الثامنة عشرة أو هو من مواليد 30 أيار العام 2002 ، إضافة لكونه حائزاً على شهادة التعليم الأساسي دورة العام 2018 .

وأكد ” عبدالعزيز ” أن التقدم للامتحان سيكون وفق المنهاج الحديث، وسيُجرى بتاريخ 24 الجاري الساعة العاشرة صباحاً، لافتاً أن عمليات التسجيل ستستمر لغاية 20 منه.

هذا وتستقبل دائرة امتحانات دير الزور الطلبة الراغبين في التسجيل بمبناها القديم الذي أعيد تأهيله مؤخراً ويقع قرب ساحة السيد الرئيس جانب مدرسة الفرات.

يُذكر أن أعداد الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة العام 2020 ناهزت الـ 6727 طالباً وطالبة.

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