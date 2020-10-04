وزير الزراعة: التشابك بين هيئة البحوث العلمية الزراعية والهيئة العليا للبحث العلمي للخروج ببحوث تطبيقية

ياسر النعسان

بحث وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد جمالي سبل التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والهيئة بما يخدم القطاع الزراعي ويساهم في تطويره.

وأكد الوزير أن لدى الوزارة خطة عمل بحثية توضع من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وأن العمل يجب أن يقوم على التشابك بين الهيئتين، من خلال تنظيم العمل، ودراسة الأبحاث التي تقدمها الوزارة وتقييمها وفق برنامج عمل مشترك تنسيقي، وتقديم الملاحظات للوصول للغاية التطبيقية وبالتالي للحلقة الإنتاجية،

وأضاف :لابد من وجود إدارة تقدم لنا كيفية تحويل البحث العلمي إلى تطبيقي ودمجه بالخطة والعمل الميداني للخروج بمجموعة برامج ومشروعات استثمارية وأدوات جديدة، وهذا يحتاج إلى مأسسة في العمل بين الطرفين، وحتى لا نقع في تكرار النفقات وبالتالي نصل إلى هيكل إداري تنظيمي مستقل يساهم في تطويره. مبيناً أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص، والباحثين من خارج الهيئتين، عن طريق تقديم بحوث ميدانية وتوطينها.

وفي الختام قدم الدكتور جمالي شرحاً مفصلاً عن خطة الهيئة لأوجه التعاون في المرحلة المستقبلية.

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