إغلاق ثلاثة معامل بسبب الغش بالمواد الغذائية بريف دمشق

سامي عيسى

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق المهندس لؤي سالم أن الأعمال الرقابية جميعها اليوم تصب باتجاه ضبط الإنتاج الغذائي والحفاظ على سلامته وصلاحيته للاستخدام البشري، ومنع التلاعب بمكونات المواد الغذائية والغش في صناعتها حيث ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معملين للبوظة والحلويات في منطقة حوش بلاس يحتوي الأول كمية/ ٥٢٥/ كغ بسكويت تمر فاسد يقوم بطحنها وعجنها واستخدامها في تصنيع مادة رأس العبد كما ضبط لديه حوالي ٣٥ كغ منكهات منتهية الصلاحية .

أما في المعمل الثاني فقد تم ضبط كمية/ ٣٠٠/ كغ من مخلفات الكيك يتم إعادة تصنيعها على شكل مادة رأس العبد وذلك بوضع تواريخ جديدة عليها .

كما ضبطت عناصر المديرية معمل بوشار يحتوي كمية ١٧٠ كغ تقريباً منكهات وسكر وذرة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري .

تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وإتلاف المواد التالفة أصولاً وسيتم استكمال باقي الإجراءات القانونية .

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