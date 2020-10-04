هل وصلت القصة القصيرة جداً إلى ملامحها الواضحة..؟١

تحقيق- ثناء عليان

يؤكد الأديب المصري منير عتيبة؛ إن القصة القصيرة جداً هي إبداع مقطر، وذكاء في الكتابة والتلقي، وعمق في الفكر، وجمال في اللغة، وهي أصعب كثيراً في كتابتها من القصة القصيرة، ربما يكون السبب الأساس في ذلك أنه كلما كان الحجم أصغر كان الخطأ أكثر وضوحاً وأقل قبولاً، ويرى أن القصة القصيرة جداً تحمل روح الرياضيات والشعر، فكل كلمة من كلماتها رمز إشاري له دلالاته المتعددة، كما إن تكثيفها الشديد هو تكثيف مجازي له ظلال وألوان طيفية لا نهائية.

للحديث عن القصة القصيرة جداً التي ما زالت تحاول جاهدةً للاعتراف بها كجنس أدبي مستقل من قبل بعض النقاد الرافضين لها.. التقت “تشرين” عدداً من كتّاب القصة القصيرة جداً للحديث عن آخر تطوراتها، وعن الشكل الذي وصلت إليه اليوم بعد إقامة عشرة ملتقيات لها، وكيف اختلفت عن قصة التسعينيات حين انطلاقها إعلامياً لأول مرة.. وما هو المستقبل الذي ينتظرها؟؟ فإلى التفاصيل:

يرى الزميل الأديب علي الرّاعي الذي كان من المُنشغلين بهذا الشكل القصصي منذ تسعينيات القرن الماضي نقداً وإبداعاً؛ إن القصة القصيرة جداً تكاد أن تصل إلى ملامحها المُستقرة برغم أنه ما من استقرار لنوع إبداعي مُعين، وإنما هو دائماً في حالة تطور، وفي خط بياني مُتصاعد، أو هكذا يُفترض، وشكل القصة القصيرة جداً لم تحتج زمناً طويلاً كما حصل لشكل قصيدة النثر – على سبيل المثال – حتى وضعت على سكة الإبداع، لكن محنة القصة القصيرة جداً، كانت في كم الكتبة، الذين يخوضون فيها من دون معرفة، أو ربما بإيحاء كتابة نقدية غير دقيقة، أو بتوجيهات “أصحاب” منتديات؛ ورطوا من يكتبها بمعايير أفلتتها من أن تكون (قصة).. وحتى لا أبقى في العموم أشير إلى مسألة التكثيف، التي فُهمت من قبل الكثيرين على أنها (اختزال)، وشتّان ما بين التكثيف والاختزال.. التكثيف الذي هو طاقة إبداعية وملكة عند الكاتب الذي استطاع من خلال كلمات قليلة أن يأتي بـ”بيت القصيد” بقوة بلاغة عالية، واستخدم تقنيات إبداعية فاخرة، ومن دون أن يخرج النص على أن يكون (قصة قصيرة)..

ما نراه اليوم في معظمه – يُضيف صاحب “كعبور عتباتٍ بقدمين من ريح”- نصوص (دوغما) تُنسب تزييفاً على أنها قصة قصيرة جداً، ويفترض مدير (الملتقى السوري للنصوص القصيرة)؛ إن الكم الكبير في عدد كتّاب القصة القصيرة جداً، وفي النتاج الكبير أيضاً في النصوص؛ أن يكون هذا النوع أخذ مكانته التي تليق به، أو على الأقل يوازي ما نتج عن كتابها بإرهاصاتها الأولى ولاسيما في البواكير للنتاج القصصي في الـ(ق ق ج)، غير أنّ الزميل الرّاعي يؤكد؛ إنّ معظم ما نقرؤه اليوم لا يرقى لما أنجزه أوائل (الموخوضين) فيها منذ عقود بعيدة تعود لبداية القرن العشرين..

يُخالف الدكتور محمد ياسين صبيح – رئيس رابطة القصة القصيرة جداً ، في أن القصة القصيرة جداً تطورت بشكلٍ لافت، برغم أنها بدأت بشكل كتابات متفرقة بالعشرينيات من القرن الماضي كحالات إبداعية تنتمي لجنس القصة القصيرة، لكنها تبلورت زمنياً إلى أن وصلت إلى مراحل متقدمة من تطور الأساليب السردية والحكائية، ولم يأتِ ذلك من فراغ، بل من الحراك القوي الذي انتشر مؤخراً على الفضاء الأزرق الإلكتروني بالدرجة الأولى، وما تبع ذلك من تداخلات حوارية ونقدية مفيدة، ويضيف: وهكذا يمكننا القول: إننا وصلنا إلى مرحلة مهمة تتزايد فيها الاهتمامات بجنس القصة القصيرة جداً، سواء كتابياً أو نقدياً أو في نشر المجموعات الورقية، أو في المنتديات الإلكترونية، ومن أهمها رابطة القصة القصيرة جداً في سورية، والتي ساهمت مع بعض المراكز الثقافية في إنجاح عدد من الملتقيات الخاصة بها، فماذا عن آليات القص القصير جداً، وماذا عن مقارباته الحالية؟.

بدورها أشارت القاصة جمانا العامود إلى أن القصة القصيرة جداً مرت بتحولات كثيرة وخضعت لدراسات نافست في ميدان الأدب جله حتى أخذت الشكل المرغوب، ونجحت من حيث الشروط في كتابتها والتزام كتابها بما يليق بها من إدهاش ومفارقة الخ.. واستقطبت الأقلام وسايرت النفس القصير للقراء، وكانت ولادتها من مخاض المرحلة في كل المجالات اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً الخ..

أما مدير منتدى (الهرادبية) – الدكتور زهير سعود؛ فيرى أن القصّة القصيرة جداً عبرت مسارين مهمين على صعيد حضورها في الساحة الأدبية داخل سورية وغيرها من البلدان العربية، وهو أمر مخالف لما كان يحدث قبل التسعينيات بربع قرن في أوروبا وأمريكا، حيث انطلقت بأمريكا اللاتينية ليتبعها انتشار عالمي ناسب الطبيعة اللغوية لبلدان الانتشار ومدى طاقتها على تجسيد عناصر وخصوصيات هذا النمط السردي الإيحائي، وفي تلك البلدان ارتبطت الحركة الإبداعية في الفن بوجهها الآخر النقدي الذي جعل كاتب القصّة خبيراً بشأنها العام ومنذ انطلاقتها الأولى. أما لدينا – يضيف سعود- فقد ظهر ومنذ البدء مساران متلازمان أولهما تأكيد حضور الفن بساحتنا العربية، وثانيهما السعي الحثيث لفهم ملابسات الفن وفهمه فهماً عميقاً، وبيّن أن الحماس في مقاربة الفن أظهر ضبابية الرؤية وخلافات المفاهيم التنظيرية التي راوحت الفن بين مفهوم تقليدي للقصّة والإيحاء ومفاهيم دققت مفهوم الإيحاء ونقلته من الفهم التقليدي المتمثل بالنقل الإخباري عبر وساطة إلى اكتشاف لغة جديدة مختلفة جذرياً عن لغة التقرير والخبر.

فيما بينت القاصة عتاب كوسا أن البعض يستسهل موضوع الـ”ق ق ج” بطريقة أساءت بشكلٍ كبير لهذا الجنس الأدبي الرائع، مشيرة إلى أن ما كان في التسعينيات يتكرر الآن بطريقة أو بأخرى! كما أن النشر والمطبوعات أخذت حيز الكم على حساب الإبداع والجمال، وأضافت: سأذكر جملة قالها “زياد عجان” بحوار وديّ بيننا من يكتب الـ”ق ق ج” بشكلها الحقيقي بمقدوره أن يحلل مجلدات أدبية، ومن هنا أقول وأكرر اقرأ حد التخمة – ولن تتخم أبداً- وبعدها اكتب بأي جنس تريد.الحرف الحقيقي لا يموت، وإن احتضر سيأتي قارئ ما ويحييه من جديد.

وبالعودة لرأي د. صبيح؛ يقول: إن الاختصار لم يعد هو المفهوم الذي يعبر عن ماهية القصة القصيرة جداً، ولم يعد اختصار أي قصة قصيرة مناسباً ليكون قصة قصيرة جداً لأنها بذلك تصبح نسخة مشوهة عنها، بل أصبحت صياغتها بطريقة إيحائية سريعة، من دون شروحات ووصوفات زائدة، تشكل تحدياً سردياً، لم يعتد عليه أغلب الكتاب، فالمفروض أن نترك كل هذه التقنيات لتأويل المتلقي من خلال إشراكه فعلياً في خلق القصة تأويلياً، ونعتمد أكثر على تقنيات مهمة أخرى مثل: الإضمار والاقتصاد الدلالي والحذف والإحلال وبالتأكيد التكثيف، الذي نقصد به تكثيف الصياغة الدلالية من خلال تكثيف الجمل، وغيرها من التقنيات التي تعطيها آفاقاً واسعة من الجمالية والأبعاد الدلالية الأخرى.. من هنا نرى أن كل كلمة أو جملة إيحائية، تشكل مسارات متعددة من الأفكار. والمفاهيم التي بدأ روادها الأوائل باستخدامها مثل (جبران، زكريا تامر وغيرهما الكثير)، كالاختصار إلى جملٍ قليلة والاعتماد على بعض الشرح والوصف، لم تعد هي المناسبة أو القادرة على خلق جنس إبداعي مميز، بل تعمقت المفاهيم القصصية الخاصة بها من وجود السرعة السردية وخلق بيئة قصصية مبتكرة وصغيرة المساحة، والقفز الزمني، واختصاره بدفقة زمنية قوية، ممهورة بصدمة نهاية (مفارقة)، لتخلق قوة في التأثير قادرة على جعل دوائر الأفكار تتحرك بانتظام من دون توقف لمفهوم واحد، وذلك من خلال استخدام الجمل بدقة تكثيفية وإيحائية تتقن استخدام رمزية الأشياء والكلمات بتداخلات سيميائية تزيد من الأثر التفكيكي لمدلولاتها، وذلك في تعالقات داخلية وخارجية تغني فكرة القصة، ما يدعم القوة البنيوية والتفكيكية على نمط (بارت ودريدا)، فالخروج من دائرة الحكي التقليدي إلى دوائر الإيداع التكثيفي السريع، هو قوة القصة القصيرة جداً الحالية، وهذا يؤكد استقلاليتها وابتعادها عن القصة القصيرة كمصدر تقني لها..

ولفتت القاصة جمانا العامود إلى أن القصة القصيرة جداً تنصقل وتتبلور باستمرار وتأخذ مساراً مميزاً وخطاً مستقيماً ترسمه مع كتابها بتأنٍّ و(نضوح)، حيث ألفناها فتية غنية وغزيرة وقد تألقت على المنابر وتحدت كل أنواع الأدب لتثبت موجوديتها..

أما د.سعود فيذكر: إنه من خلال رحلة الملتقيات كانت نمذجة الفن تتجذر ببطء شديد لما رافق ذلك من دراسات نقدية تناولت لغة الإيحاء والبياض وتحديد العناصر البنائية للفن على صعيد الأركان والتقنيات، ومع المسافة التنظيرية كان المسار الثاني يرفع من رصيد الفن على مستوى الأعداد المشاركة في صناعة الجنس الأدبي الجديد والتفاعل معه، فالمقارنة بين لحظة انطلاق الفن وما أصبح عليه اليوم تثبت لنا أن القدم المترددة والضعيفة والمهددة بالانقراض قد استعيض عنها بقدم أكثر صلابة وتجربة وخبرة بالأصول اللغوية المتبعة للإبداع في فن القصّة القصيرة جداً، وكذلك ارتفع الرصيد الاجتماعي للقصّة من خلال محاولات التجريب ومحاولات فهم آليات الكتابة فيه، فإلحاق الفن بالأنماط السردية الكلاسيكية والذي كان دارجاً في التسعينيات أكثر معارضيه والساخرين منه, في حين أصبح اليوم يمثل تحدياً مهماً لأصحاب الأقلام الباحثة عن الإبداع في فن القصّة.

وعن أهمية الملتقيات التي تقام سنوياً احتفاءً بالقصة القصيرة جداً ترى القاصة كوسا أن الملتقيات الحالية تشكل خطوة رائدة في إيصال القصة للجمهور على أرض الواقع ومحاكاتهم بقضاياهم المعيشة، وتضيف: من خلال متابعتي لها وجدت أن هناك نقطة مهمة جداً، هي الارتقاء بمستوى النصوص خلافاً لما نراه على الشاشة الزرقاء وكأنها حالة انتقاء نخبوي لكل كاتب بنصوصه وأفكاره المطروحة، والجميل فيها التطور الملحوظ بالتقنيات والابتعاد عن التكرار، فتارة نجد توقيع كتاب مشترك وتارة نقاشات وحوارات إضافة لنشاطات المرافقة من نقد وإعلام ونشر.

وعن مستقبل القصة القصيرة جداً؛ يعتقد د.صبيح أنها تسير على خط تطوري تصاعدي، من خلال ازدياد الاهتمام المطلوب بها من قبل كل الهيئات الثقافية الخاصة والعامة، والاهتمام المتزايد من قبل الكتاب والنقاد، وبرأيه إن عراقة الأجناس الأدبية السردية المعروفة (رواية وقصة قصيرة)، تجعلها تتصدر الاهتمامات عند الكثير من النقاد والقراء، ويرى أن ظهور وانتشار القصة القصيرة جداً القوي، زاد من الاهتمام الكبير بها، وهذا كان واضحاً من خلال اهتمام الوسائل الثقافية (الجرائد والمجلات الثقافية والأدبية) بما ينشر إبداعاً ونقداً، ومن خلال العديد من المجموعات القصصية التي نشرت وتنشر ورقياً، وهذا بالتأكيد يسعدنا ويسعد كل المهتمين بها، وأعتقد أن قطارها انطلق بقوة ولن يتوقف، إلا في محطات مختلفة للمراجعة والانطلاق ثانية.

أما القاصة جمانا العامود فترى لها مستقبلاً؛ محطة مستنيرة تتناقل الألسن أجملها وأكثر القصص تأثيراً، وسنراها تختار كتّابها وليس العكس وأجمل ما في هذا كله أنها تتلاقح عربياً وفي بيئات مختلفة لتثمر الشكل الذي نوهت إليه سالفاً، سواء في أنموذج كتابتها أو في دراساتها النقدية، وتضيف: أظن جازمة أننا سنرى فن القصة القصيرة جدا في كتب مدرسية للأجيال القادمة وستأخذ مركزاً أدبياً مهماً وواسعاً، وأن أقلامها العربية سيكون لها حضور عالمي.

ويرى د.سعود أن هذا الفن كسب في آخر ملتقى للقصّة القصيرة جداً بعد معاناة طويلة له؛ فاتسعت قاعدته البشرية من جهة وارتقاء مستوياته الإنتاجية ليكون فنناً محبباً في الأوساط العربية والسورية منها على وجه الخصوص. مشيراً إلى كتابه “فن القصة من الملحمة إلى القصة الومضة” الذي يشرح فيه التطور التاريخي لحمولات الفن القصصي والمشكلات التي اعترضت سبيله على حدود المسارين اللذين تناولتهما.

ونختم برأي الزميل علي الراعي الذي أصدر مُبكراً كتابه (كمواويل) في القصة القصيرة جداً؛ الذي يقول: استفادت القصة القصيرة جداً من أمور كثيرة، وهو ما ساعد على انتشارها، مثل وصول القصة – الأم، أي القصة المُتعارف عليها إلى مرافئها الأخيرة، وهي اليوم تكاد أن تكون فناً وإبداعاً مُنقرضاً، وذلك بعد حالة الفراق بين القصة القصيرة والصحافة المكتوبة، حيث شكلت الأخيرة للأولى ولزمن طويل منبرها الأساسي، وكانت أقرب إلى نوع صحافي بجانب التحقيق الصحفي والمقال، وهو ما استفادت منه اليوم القصة القصيرة جداً سواء في بداية انطلاقتها في تسعينيات القرن الماضي، حيث لاقت حفاوة إعلامية لافتة وصلت حدود (التعبوية)، وهو ما تستفيد منه اليوم على مواقع الـ(سوشيال ميديا)، التي كانت أنسب الإبداعات لمثل وسائل الإعلام هذه، ويضيف: ولكن كما ذكرت كان الانتشار أفقياً، أي على صعيد الحالة “الشعبوية”، وحتى على صعيد كتابها، وحجم النتاج الكتابي فيها، غير أنّ النوعي؛ كان قليلاً لدرجة الندرة في بعض المواسم، وهنا أشير إلى أن ثمة الكثير من أنواع (الأدب الوجيز) تنافس القصة القصيرة جداً في كتابتها، وحتى في معظم معاييرها لاسيما (القصيدة الومضة) وهناك (الهايكو) وغيرهما، مما انتشر مؤخراً في العالم العربي، وهو الأمر الذي أضاع الكثير من الحدود بين هذه الأنواع، والخشية ألا تستطيع الـ(ق ق ج) أن تحافظ على نفسها كجنس أدبيّ مستقل، لدرجة أن بعض الأصدقاء النقاد من جنسها جميعاً تحت عنوان (الأدب الوجيز)، وكنت شخصياً منذ بداية التسعينيات قد أطلقت عليها (الأقصودة)، أي القصيدة – القصة، نظراً للتشابك حد التماهي بين الـ(ق ق ج)، والقصيدة الومضة.

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