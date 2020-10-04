وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمام مجلس الشعب

هناء غانم

قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عرضاً للوزارة أمام مجلس الشعب جاء فيه:

هناك طلب كبير على الإسمنت وازداد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وتمتلك مؤسسة عمران 170 مركزاً مع أسطول سيارات تستجر المادة من معامل الإسمنت وبلغت الكمية المنتجة حتى تاريخه 868 طناً ونسعى لاستجرار كامل كميات الإسمنت.

وأكد البرازي أن «السورية للحبوب» استجرت كمية 700 ألف طن قمح للموسم الحالي وكان من المؤمل أن تتسوق وتؤمن 2.9 مليون طن وعزا عدم إمكانية استجرار الكمية المخططة للعقبات والعثرات من قبل ميليشيات« قسد » وأشار لاستيراد 350 ألف طن قمح طري ضمن واقع الحصار مؤكداً أن المستورد يؤمن الاحتياج وهناك عقود قيد التنظيم لكمية 387 ألف طن حيث تقدر الحاجة من القمح بمليوني طن سنوياً والتوريد يتم ضمن برنامج زمني لتجنب حصول أي نقص.

وأضاف البرازي : حققت «السورية للتجارة» 1.4 مليار ليرة أرباحاً خلال الربع الثالث ونعمل على تجربة إصدار نشرات أسعار للخضار والفواكه كل يومين لتنظيم الأسواق وإلغاء الحلقات الوسيطة والوقوف على فروقات وهوامش الربح لتجار الجملة بعد مرور فترة من الزمن. وأشار إلى أن« السورية للمخابز» تملك 13 فرعاً و 284 مخبزاً, متوقف منها اليوم 84 وتضم 6 آلاف عامل

وفيها من خطوط الانتاج 404 , متوقف منها 242 وهناك خطة تأهيل المباني وصيانة خطوط الإنتاج لتحسين جودة الخبز بقيمة تقارب 3.7 مليارات ليرة واعتمدت الوزارة توزيع ربطة لكل شخصين ضمن البطاقة الإلكترونية لتخفيف الازدحام والاتجار بالخبز حيث لاحظت الوزارة انخفاض الازدحام وتحقيق وفر وانخفاض في الانتاج وفي عمليات الصيانة واستهلاك المازوت و تنظيم 1780 ضبط اتجار بالخبز والطحين والخبز العلفي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأوضح الوزير أن آلية التسعير تتضمن تدقيق وثائق التكاليف قبل إصدار التسعيرة وكثير من المواد تقيّم على أنها مرتفعة من المنتج أو من المستورد لتاجر الجملة والمفرق.

ونتيجة عدم الالتزام بالتسعيرة قامت الوزارة بإصدار نشرة أسعار لعشرين مادة اعتمدت منذ يومين لتجار المفرق ونصف الجملة وهي نشرة تأشيرية وتتضمن الحد الأعلى للأسعار وستكون دورية كتجربة أولى.

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