مدير «السورية للتجارة»: توزيع «المقنن» وفق الرسائل يمر بسهولة ويسر

مركزان الخليل

ما بين النجاح والفشل للرسائل الإلكترونية التي طبقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في توزيع العديد من المواد والسلع الأساسية تضيع بعض الإشارات وعلامات الاستفهام حول ماهية التطبيق وتحقيق الفائدة المرجوة والهدف من هذه الخطوة التي تُرجمت مؤخرا على رغيف الخبز وقبلها المقنن والغاز والمازوت وغيرها، وبالتالي فإن أمر ترجمة النتائج محسوم لأن الواقع الفعلي هو من يقرر حتمية النجاح والفشل.

من هذا المنطلق تفقد أحمد نجم – المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة اليوم عدداً من صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة بدمشق واطلع على حسن سير عملية استلام المواطنين لمخصصاتهم من مادتي السكر والرز بعد تطبيق نظام الرسائل النصية للبطاقة الإلكترونية عبر «الموبايل».

وأكد نجم أن عملية توزيع المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية من خلال الرسائل أصبحت سهلة ومريحة بشكل ملحوظ بالنسبة للمواطنين وموظفي الصالات على حد سواء، ولم يعد هناك أي ازدحام على كوات ومنافذ البيع، موضحاً أن هناك وفرة في مادتي السكر والرز في كل الصالات ومنافذ البيع، وتباع هذه المواد بسعرها الحقيقي المدعوم ولن تتوانى المؤسسة السورية للتجارة باتخاذ كل الإجراءات والترتيبات التي تصب في مصلحة المواطنين وخدمتهم.

وأعرب نجم عن سروره بما شاهده من قيام عدد من مشرفي الصالات والعاملين فيها بمساعدة المواطنين وتقديم الإيضاحات اللازمة لهم المتعلقة بآلية استخدام تطبيق الرسائل للبطاقة الإلكترونية وتوضيح أي لبس أو غموض.

من جانب آخر أبدى المواطنون الموجودون في الصالات ارتياحهم للآلية الجديدة المعتمدة في توزيع المواد المقننة، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على مخصصاتهم بأقل وقت وجهد مع الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بعد توقف مظاهر الازدحام أمام صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة.

وشملت الجولة صالات ابن عساكر والأمويين والعدوي وغربي التجارة والعباسيين.

يذكر أن نجم قام في وقت سابق بجولة على عدد من الصالات والمراكز في محافظة اللاذقية للغاية نفسها بقصد تفقد آلية التوزيع الجديدة وضمان نجاحها.

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