نقص الصالات والآليات والعمالة يصعّب توزيع الرز والسكر عبر الرسائل في درعا

درعا - وليد الزعبي

مع بدء العمل بآلية توزيع المواد المقننة من رز وسكر بموجب الرسائل أخذ العديد من المواطنين في محافظة درعا يتساءلون عن إمكانية نجاح هذه الآلية، لافتين إلى أن الكثير من مدن و أرياف المحافظة لا تتوافر فيها منافذ بيع تتبع لفرع المؤسسة السورية للتجارة، وهذا ما يتطلب منهم عند وصول الرسالة الذهاب مسافات طويلة لاستلام مستحقاتهم من تلك المواد ما يكلف أجور نقل تعادل الفارق ما بين سعر الرز والسكر المدعوم وسعر السوق الخاص أو أكثر.

وأشار عدد من سكان بلدات كويا وعابدين والشجرة وما حولها لـ« تشرين» إلى أن عليهم قطع مسافة حوالي 60 كم ذهاباً وإياباً من وإلى مدينة درعا بأجر للسرفيس يبلغ حوالي 1500 ليرة حتى يستلموا مخصصاتهم، والحال نفسها تنطبق على سكان الريف الشرقي مثل مدينة بصرى والقرى المحيطة حيث لا يتواجد في أي من الريفين الغربي والشرقي المشار إليهما أي صالات بيع، مشيرين إلى أن هذا الواقع يبدد المنفعة المتحصلة من دعم مادتي السكر والرز، وطالبوا باستمرار العمل بآلية جلب تلك المواد عن طريق لجان الأحياء تحت إشراف البلديات بحيث يتم استقدام الكميات من مستودعات الفرع بعد قطع البطاقات بشكل جماعي ومن ثم توزيعها من قبل تلك اللجان على أصحابها في أماكن إقامتهم نفسها.

وبهذا الشأن أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في درعا- عمر السعدي أنه لا يتوافر في محافظة درعا سوى 18 صالة كما لا يوجد لدى الفرع سوى سيارة توزيع واحدة صغيرة (حمولة 3 أطنان فقط) مع عدد قليل من الكوادر البشرية، بمعنى؛أن هناك صعوبة بتطبيق الآلية الجديدة بموجب الرسائل، مؤكداً نجاح تجربة التوزيع عن طريق لجان الأحياء والبلديات حيث تمكن الفرع خلالها من تغطية كل احتياجات المحافظة من مقنن مادتي الرز والسكر في الشهرين الفائتين، آملاً استمرار العمل بهذه الآلية لضعف إمكانات الفرع من حيث قلة الصالات والآليات والعاملين، وتخفيفاً للأعباء على المواطنين التي ستنتج عن اضطرارهم لقطع مسافات طويلة مع تحمل أجور نقل باهظة للحصول على مخصصاتهم.

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