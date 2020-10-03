عالمياً.. أكثر من مليون و36 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و36 ألف شخص حول العالم منذ بدء انتشاره في كانون الأول الماضي وفقا لموقع ورلد ميتر الأمريكي.

وأشار الموقع الذي يشغله فريق من المطورين والباحثين إلى أن اجمالي الاصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية اليوم إلى 35054898 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 1036328 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الاصابة بالفيروس إلى 26061843 حالة.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الاصابات والوفيات بتسجيلها 214065 حالة وفاة من أصل 7590218 إصابة تليها الهند مع تسجيل 101812 حالة وفاة من أصل 6547413 إصابة ثم البرازيل مع تسجيل 145555 حالة وفاة من أصل 4888926 إصابة.

وفي أفريقيا بلغ إجمالي الاصابات بكورونا 1497391 إصابة وإجمالي حالات الوفاة 36504 حالات بحسب المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المركز في بيان له اليوم أن أكثر الدول الإفريقية تضررا من الفيروس فيما يتعلق بعدد الاصابات هي جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا على التوالي.

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