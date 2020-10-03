أكثر من مئتي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها أكثر من مئتي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة قوله في بيان اليوم إن قوى العدوان ارتكبت 202 خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق 14 طائرة حربية و16 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية وكيلو16 والمنظر ومدينة الحديدة والفازة والدريهمي.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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