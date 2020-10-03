العدوان السعودي يواصل قصفه عدد من المحافظات اليمنية

واصلت قوى العدوان السعودي قصف عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مخلفة أضراراً مادية.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريات رحبة وصرواح ومدغل في محافظة مأرب وثلاث غارات على منطقة البقع قبالة نجران، ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارات على مديرية ردمان في البيضاء ومديرية باقم في صعدة وحرض في محافظة حجة ومنطقة اللبنات بمديرية الحزم في الجوف.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

إلى ذلك ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها أكثر من مئتي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة قوله في بيان اليوم إن قوى العدوان ارتكبت 202 خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق 14 طائرة حربية و16 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية وكيلو16 والمنظر ومدينة الحديدة والفازة والدريهمي.

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