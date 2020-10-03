الملك الأردني يقبل استقالة حكومة الرزاز ويكلفها بتصريف الأعمال
قبل الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم استقالة حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكلفها بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الملك عبدالله الثاني وجه رسالة إلى الرزاز بقبول استقالة الأخير وحكومته وكلفه وحكومته بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وشدد على ضرورة العمل المركز والمستمر ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوص مكافحة فيروس كورونا .
وكان الملك عبد الله حل البرلمان الأردني الأحد الماضي مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقاً للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.
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