القوات العراقية تعتقل ثمانية من إرهابيي “داعش” في نينوى
اعتقلت القوات العراقية اليوم ثمانية إرهابيين من تنظيم “داعش” خلال عملية أمنية في محافظة نينوى شمال العراق.
ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني قوله في بيان إن قوة مشتركة من شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وخلال تنفيذ عملية أمنية استباقية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على ثمانية عناصر من إرهابيي داعش.
وكانت القوات العراقية اعتقلت في وقت سابق اليوم 26 إرهابياً في نينوى شمال العراق.
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