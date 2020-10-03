دمشق- تشرين:

انتهت منافسات الجولة الأولى من دورة الطليعة الأولى التي تقام في مدينة حماة وفي ملعب حماة البلدي ، ففي منافسات الجولة الأولى أنتظر نادي الاتحاد حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليدرك التعادل مع وصيف بطل الدوري الموسم الماضي نادي الوثبة بعد مباراة متوسطة المستوى بين الفريقين وبدأ الاتحاد الأكثر استحواذا وتميزا وانتشارا في أرض الملعب ، فهو الجاهز فنيا ولدينا نتيجة خوضه عددا من المباريات الودية التي سبقت مشاركته في هذه الدورة فقد شارك في دورة تشرين الكروية العشرين وخرج من دورها الأول وخاض خلالها 3 مباريات على نادي الوثبة الذي خاض اليوم مباراته الأولى تحت قيادة كادره الجديد المؤلف من أنس مخلوف وفراس خليل .

وفي اللقاء الآخر حقق الجيش فوزا صعبا على مستضيف الدورة صاحب الأرض والجمهور نادي الطليعة بثلاثية مقابل هدفين.

ويلتقي في الجولة الثانية بعد غد الإثنين ناديا الوثبة والطليعة في تمام الساعة الثانية ظهرا، وفي الرابعة عصرا الجيش يواجه الاتحاد.

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