(السورية للشبكات) في اللاذقية: ضبط سيارات عامة تتلاعب ببطاقات البنزين

اللاذقية -رحاب رجب

توضيحاً لحقيقة ما حصل مؤخراً من توقيف لعدد كبير من بطاقات البنزين الخاصة بالسيارات السياحية العامة، قال المهندس ياسر سعود – مدير فرع المنطقة الساحلية ل(لسورية للشبكات) في تصريح خاص ل(تشرين): لتشكيل قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للسيارات العامة السياحية العاملة في المحافظة بهدف ضبط عملها وضمان حقوق المواطنين في دفع الأجور بناء على تأشيرة العداد للمركبات المذكورة أعلاه، تم التعميم على كل أصحاب المركبات العامة العاملة ضمن المحافظة لمراجعة (السورية للشبكات) مصطحبين معهم أوراق السيارة للتأكد من تركيب العداد وأخذ البيانات المطلوبة:( رقم السيارة – نوعها- اسم المالك- رقم الموبايل – رقم بطاقة البنزين -رقم الفانوس).

وأضاف سعود: أعطيت فترة للمراجعة من ١/٨/٢٠٢٠ وحتى ١/٩/٢٠٢٠ و بلغ عدد المراجعين(٣٥٠٠) سيارة فقط ، وبالتالي لم يتطابق العدد مع عدد السيارات العامة المسجلة لدى مديرية نقل اللاذقية.

وأوضح سعود أنه بناء على ذلك وجه المحافظ لإيقاف بطاقات تكامل الخاصة بالبنزين لكل السيارات العامة التي لم تراجع (السورية للشبكات)، وبعد هذا الإجراء بلغ عدد السيارات الكلي (٧٥٠٠) سيارة أخذت بياناتهم وأرسلت نسخة منها إلى المحافظة ليصار إلى إعادة تفعيل بطاقة البنزين أصولاً.

وبعد التدقيق، أكد سعود وجود سيارات سياحية عامة من خارج مدينة اللاذقية حصلت على بطاقة بنزين من مدينة اللاذقية، إضافة لوجود سيارات من خارج مدينة اللاذقية حصلت على بطاقة بنزين من خارج مدينة اللاذقية وتعمل ضمن مدينة اللاذقية، وهناك سيارات تعمل من دون عداد قام أصحابها بالتسجيل على عداد من خلال دفع قيمته في حساب الشركة لدى المصرف التجاري السوري فرع/٣/ في اللاذقية، ويتم حالياً تصنيع العدادات ضمن إدارة الشركة وسيتم تركيبها فور توريدها من قبل الإدارة العامة.

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