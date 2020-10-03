محافظة اللاذقية تنهي تحضيراتها لانطلاق سباق (دروب تشرين) الأول للدراجات

اللاذقية- صفاء إسماعيل

عشية انطلاق سباق دروب تشرين الأول للدراجات، أنهت محافظة اللاذقية استعداداتها كلها، حيث أكد نائب محافظ اللاذقية _المهندس فراس سوسي والمشرف على الفعالية في تصريح ل(تشرين) أنه بتعاون جميع المديريات والجهات العامة في المحافظة تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لانطلاق السباق .

الذي يمثل رسالة بأن اللاذقية هي بلد المحبة والسلام وستبقى تنطلق منها رسائل السلام والحضارة إلى العالم، بالإضافة إلى أن الرئة السورية الخضراء لا تزال بخير رغم الحرائق.

وأوضح سوسي أنه تمت صيانة الطرقات وتحسينها بما فيها وضع حواجز (نيوجرسي) في المنعطفات الخطرة وحملات نظافة مستمرة تشمل إزالة وتعزيل مخلفات المحال التجارية بما فيها الأنقاض والأدوات المعدنية والمنزلية المستعملة والخرداوات.

بدوره قال محمد الخضر _رئيس اللجنة المنظمة لسباق دروب تشرين لـ(تشرين): سميت الفعالية بدروب تشرين تيمناً بذكرى حرب تشرين التحريرية، والحركة التصحيحة المجيدة، ودروب النضال والتصحيح التي سار عليها القائد المؤسس حافظ الأسد والتي يسير اليوم على خطاه السيد الرئيس بشار الأسد.

وبيّن الخضر أن للسباق طابعاً سياحياً وترويجياً لعودة سورية إلى تنظيم الفعاليات والأحداث الدولية لتشجيع الدول على المشاركة في المنافسات التي تنظمها سورية، مشيراً إلى مشاركة ١٥٠ متسابقاً في السباق من روسيا، تونس، لبنان، الأردن، فلسطين، بالإضافة إلى سورية، وأضاف: لولا ظروف جائحة (كورونا) لكانت هناك مشاركة اوسع في السباق إذ أعربت عدة دول عن رغبتها بالمشاركة لكن تدابير منع انتشار (كورونا) آدت إلى اقتصار المشاركة على خمس دول بالإضافة إلى إنجاز التحضير للسباق في وقت قياسي، إذ بين الخضر أن مثل هذا السباق يستغرق التخضير له ٥ أشهر فيما قام الاتحاد الرياضي العام بالتحضير له خلال وقت قياسي لا يتجاوز ٢٠ يوماً.

ونوه الخضر بالتعاون والاهتمام الكبير بالسباق من جميع الوزارات، بالإضافة لما يحظى به من حاضنة شعبية كبيرة وخاصة من أهالي القرى والبلدات التي سيمر المشاركون عبرها.

وأوضح الخضر أن السباق يستمر لثلاثة أيام، ففي اليوم الأول هناك مسير كرنفالي جماهيري سياحي ينطلق من الدالية باتجاه القرداحة، بمسافة ٤٨،٥ كم يتخلله محطتا استراحة، وفي اليوم الثاني ينطلق المسير من القرداحة باتجاه صلنفة ويتخلله ثلاث محطات استراحة، بالإضافة لقيام المشاركين بزراعة ١١٠٠ شجرة في محمية الشوح والأرز قي صلنفة.

ولفت الخضر إلى أن المسير يهدف للسير كوكبة واحدة ضمن القرى والطرق الحبلية بما يعكس حقيقة البيئة وجمالية الطبيعة في الريف السوري، مبيناً أن السباق يومي الأحد والأثنين هو حدث رياضي سياحي، في حين أن الثلاثاء وهو اليوم الاخير للسباق فطابعه رياضي تنافسي بحت، حيث سيقوم المتسابقون المحترفون بسباق جبلي داخل غابة في جوبة برغال، وسيتم تقديم جوائز مالية وعينية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، كما سيتم تكريم جميع المشاركين في سباق دروب تشرين وتقديم هدايا معنوية لهم ميدالية وشهادة مشاركة في السباق.

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