مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في هجمات بريف الحسكة
تواصلت الهجمات التي يشنها مجهولون وتستهدف مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ومحاور تحركاتهم في أماكن انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل اليوم مسلحان اثنان من الميليشيا بهجمات طالتهم بريف الحسكة.
وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن هجوماً شنه مجهولون بأسلحة رشاشة استهدف نقطة تجمع لمسلحين من ميليشيا “قسد” في مخيم الهول الذي تسيطر عليه الميليشيا بريف الحسكة الشرقي أسفر عن مقتل أحد عناصر هذه الميليشيات وإصابة آخرين.
ولفتت المصادر إلى وصول تعزيزات من عدة سيارات مركب عليها رشاشات لمسلحي الميليشيا ترافقهم سيارة إسعاف وتم تطويق موقع الهجوم.
وأضافت المصادر إن مسلحاً آخر من ميليشيا “قسد” قتل جراء انفجار عبوة ناسفة كان زرعها مجهولون في وقت سابق في منطقة تل الشاير جنوب شرق الحسكة.
وقتل أول من أمس مسلحان من ميليشيا “قسد” جراء هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على سيارة عسكرية تقل مسلحين من الميليشيا قرب قرية الجرذي بريف دير الزور الشرقي.
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