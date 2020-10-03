مصرع شخص وفقدان 19 آخرين جراء الفيضانات في فرنسا وإيطاليا

لقي شخص واحد مصرعه واعتبر 19 آخرون في عداد المفقودين وفق حصيلة أولية لضحايا الفيضانات التي شهدتها مناطق في فرنسا وإيطاليا اليوم.

وذكرت رويترز أن العاصفة “اليكس” التي ضربت مناطق حدودية للبلدين تسببت بحدوث فيضانات عارمة ما أسفر عن مصرع رجل إطفاء وفقدان 19 آخرين حتى الآن توزعوا بين ثمانية مفقودين في فرنسا و11 مفقوداً في إيطاليا.

كما دمرت العاصفة عدة قرى حول مدينة نيس على ساحل الريفييرا الفرنسية وألحقت الضرر بالمنازل والطرقات والجسور في كل من البلدين.

وتشهد بعض المناطق الحدودية بين البلدين هطل أمطار قياسية تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة وهو يعادل ما يقرب من أربعة أشهر من الأمطار في هذا الوقت من العام.

إلى ذلك أقامت سلطات مدينة البندقية الإيطالية حواجز الفيضان بعد أن حذر خبراء الأرصاد من أن أثر العاصفة قد يتحد مع ارتفاع المد ويغرق المدينة حيث من المتوقع أن يصل المد المصحوب من قبل الرياح العاتية والأمطار الغزيرة إلى 130 سنتيمتراً.

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